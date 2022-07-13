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Через ракетний удар по Запоріжжю постраждали 12 людей, є значні руйнування – влада

Наслідки ракетного удару по Запоріжжю, 25 травня 2022 року

Внаслідок російського ракетного удару по Запоріжжю постраждали 12 людей, є значні руйнування, повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

«Дві їхні ракети поцілили в одне з міських підприємств. Є значні руйнування, а найгірше це те, що постраждали люди. На цей час відомо про 12 постраждалих, які вже отримують медичну допомогу у лікарнях. На місці події працюють відповідні служби», – написав він у телеграмі.

Рятувальні роботи тривають.

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13 липня російські ракети влучили в одне з підприємств у Запоріжжі. За даними влади, внаслідок удару у цеху підприємства виникла пожежа.

24 червня російські війська з реактивних систем залпового вогню обстріляли селище Балабине, яке розташоване на відстані близько семи кілометрів до Запоріжжя.

За даними ОВА, станом на 5 червня майже 60% території Запорізької області тимчасово окупували російські війська, на частині тривають бої.

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