Обстріли передмістя Запоріжжя: влада розповіла про наслідки

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв розповів, що російські війська з реактивних систем залпового вогню обстріляли селище Балабине – звуки цих обстрілів чули вночі жителі Запоріжжя.



«Учора окупанти, застосовуючи системи залпового вогню та ствольну артилерію, обстріляли цивільну інфраструктуру деяких населених пунктів Запорізької області. Зокрема під вогонь противника потрапили Гуляйполе, а також селище Балабине та село Новояківлівка Запорізького району. Саме обстріли Балабиного із ворожих реактивних систем залпового вогню – це й були ті гучні звуки, які ви чули цієї ночі. На цей час відомо, що в селищі кілька будинків зазнали руйнувань. Також постраждала одна людина, якій вже надано медичну допомогу. Загрози її життю зараз немає», – написав він у телеграмі.

Куртєв з посиланням на дані військових повідомив, що українськіі артилеристи провели вдалу контрбатарейну боротьбу, припинили російські обстріли на Запоріжжі та знищили реактивну установку залпового вогню «Ураган», а також гаубицю та живу силу противника.



Вночі жителі Запоріжжя чули звуки вибухів. Згодом влада повідомила, що запоріжці чули звуки обстрілів передмістя.



Селище Балабине розташоване на відстані близько семи кілометрів до Запоріжжя.

25 травня війська РФ завдали ракетного удару по Запоріжжю, одна людина загинула, ще троє поранені.

Фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW)19 червня повідомили, що через успішні українські контратаки біля Запоріжжя російські війська змушені кинути підкріплення на цей ослаблений сектор лінії фронту.

За даними ОВА, станом на 5 червня майже 60% території Запорізької області тимчасово окупували російські війська, на частині тривають бої.