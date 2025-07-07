У Запоріжжі через удар РФ по території обласного ТЦК та СП постраждали військовослужбовці роти охорони

Унаслідок російського удару по території Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) постраждали військовослужбовці роти охорони.



«Сьогодні ворог завдав чотири удари по території Запорізького обласного ТЦК та СП. Постраждалі – військовослужбовці роти охорони. Саме ті, хто переведений за висновками ВЛК з бойових підрозділів. Саме ті, хто воював з окупантом на передовій. Двох військовослужбовців госпіталізовано у стані середньої тяжкості», – повідомив обласний ТЦК у фейсбуці.

За даними центру, також поранень різного ступеню тяжкості зазнали 14 цивільних громадян, пошкоджено приватні житлові будинки та автомобілі.

«Ми розуміємо, чому так відбувається. Це більше інформаційна атака, спрямована на мобілізаційні заходи та емоції громадян України. Прикро, що подекуди дії ворога отримують підтримку саме українців. Попри все – продовжуємо працювати», – додають у Запорізькому обласному ТЦК та СП.

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Останнім часом сили РФ атакують будівлі ТЦК та СП. Зокрема, російська армія 7 липня завдала ударів безпілотниками по територіальних центрах комплектування в Харкові та Запоріжжі, є поранені. Днем раніше був російський удар по будівлі Кременчуцького районного ТЦК та СП, а також житловому будинку поруч.

3 липня російські військові завдали удару по ТЦК та СП у Полтаві, тоді в обласному центрі були загиблі й поранені.



