Генштаб ЗСУ: на Запоріжжі біля Новодарівки війська РФ зазнали втрат і відійшли

Біля села Новодарівка Запорізької області, розташованого на межі з Донеччиною, російські війська зазнали втрат та відійшли. Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомляє у ранковому зведенні 20 травня.

«На Новопавлівському та Запорізькому напрямках вогнем реактивної та ствольної артилерії та мінометів противник уражав інфраструктуру та мирні домогосподарства, вів контрбатарейну боротьбу. В районі населеного пункту Новодарівка зазнав втрат та відійшов на раніше зайняті позиції», – йдеться у повідомленні.

Крім того, у Генштабі повідомляють, що на Південнобузькому напрямку загарбники активних бойових дій не проводили – обстрілювали житлові будинки із застосуванням мінометів та ствольної артилерії, а також продовжували інженерне обладнання позицій та побудову другої лінії оборони.

Але, за даними штабу, зберігається висока ймовірність продовження бойових дій з метою покращення тактичного розташування та виходу на адміністративний кордон Херсонської області.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Частина Запорізької області перебуває під окупацією російських військ.

Напередодні у Пентагоні повідомляли, що на території України перебувають 106 російських батальйонно-тактичних груп, найбільше угруповання російських військ зосереджено на півдні України – там перебувають понад 50 БТГ.

За даними Генштабу ЗСУ, захисники Маріуполя, утримуючи позиції на «Азовсталі», «не дозволили противнику перекинути угруповання чисельністю до 17 батальйонних тактичних груп (близько 20000 особового складу) на інші напрямки. Тим самим завадили реалізувати план щодо швидкого захоплення Запоріжжя, здійснити вихід на адміністративний кордон Донецької та Запорізької областей і створити умови для оточення угруповання ООС».