У Запоріжжі повідомляли про звуки вибухів, влада каже – «прильотів» не було

Секретар міськради Запоріжжя Анатолій Куртєв заявляє, що вночі «прильотів» у місті не було.



«Цієї ночі у місті прильотів не зафіксовано. Сили протиповітряної оборони прикривають небо над Запоріжжям. Дякуємо їм за якісну роботу», – написав він у телеграмі.



Раніше у соцмережах повідомлялось про звуки вибухів у Запоріжжі.

Останнім часом війська РФ все частіше, як повідомляє запорізька влада, атакують обласний центр.

Станом на 5 червня, за даними ОВА, майже 60% території Запорізької області окупували російські війська. Місто Запоріжжя залишається під контролем влади України.

Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.

В ООН станом на 25 вересня змогли підтвердити 14 844 випадки загибелі або поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії: 5996 загиблих і 8848 поранених. Проте в організації вважають, що реальні цифри є значно вищими.