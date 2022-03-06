Запорізька область: тривають протести проти військ РФ, у регіоні проблеми зі зв’язком

У Запорізькій області 6 березня виникли проблеми з мобільним зв’язком на територіях, захоплених російськими військами, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Про відсутність зв’язку оператора Vodafone повідомляв мер Енергодару Дмитро Орлов.

Аналогічна проблема виникла і Бердянську. За даними Бердянської міської ради, знеструмлено трансмісійну підстанцію оператора Vodafone в районі бойових дій, внаслідок чого зник зв’язок у цього оператора у Бердянську, Приморську, Мелітополі, Енергодарі, Херсоні.

Згодом на своєму офіційному телеграм-каналі міська влада Бердянська повідомила, що у місті повністю зник мобільний зв’язок: «Відімкнені всі оператори. Ми не знаємо, як довго це може тривати. Час без зв’язку – найбільш зручний час для провокацій! Не вірте, якщо вам зараз будуть розповідати, що місто здали, що втекли, що тепер це не Україна!».

Також мобільний інтернет заблокований у Мелітополі. У своєму відеозверненні ввечері 6 березня мер міста Іван Федоров заявив: «На сьогоднішній день тими, хто купував місто, блокується зв’язок, щоб розділити нас, показати, що без зв’язку ми не зможемо координуватися, однак певний, що це нас не зупинить, а тільки об’єднає».

Внаслідок бойових дій руйнувань продовжують зазнавати цивільні об’єкти Запорізької області. Російські військові обстріляли православний храм у Гуляйполі, довкола якого точаться бої, повідомив директор департамент культури та інформаційної політики Запорізької ОВА Владислав Мороко.

Тим часом, у Запорізькій тривають акції протесту жителів населених пунктів, які опинилися під контролем російських військ. Традиційно опівдні на такий захід зібралися жителі Мелітополя. Як повідомляє пресслужба Мелітопольської міської ради, на акцію з національними прапорами на площі Перемоги вийшло кілька тисяч містян, які заспівали в центрі міста національний гімн.

Акція проти російської присутності 6 березня відбулася і в Бердянську. Відео з нею у своїх соцмережах оприлюднив місцевий ресурс.