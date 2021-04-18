Запорізька АЕС відключила шостий енергоблок для планового ремонту

Запорізька атомна електростанція 18 квітня повідомила про вимкнення енергоблоку №6 через капітальний планово-попереджувальний ремонт.

«В даний час в роботі знаходяться три енергоблоки Запорізької АЕС. Сумарна потужність генераторів становить 2930 мегават», – зазначає пресслужба.

На ремонті також енергоблок №1, де триває 86 доба планового середнього ремонту, та енергоблок №3 – 34 доба.

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«Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає», – повідомляють на електростанції.

У січні 2021 року після ремонту до мережі підключили п’ятий енергоблок Запорізької атомної електростанції.

Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об’єкт в Україні зі встановленою потужністю 6000 МВт.