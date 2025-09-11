У Запорізькій області від удару РФ загинув 65-річний чоловік – ОВА

В Успенівці Пологівського району Запорізької області внаслідок російського удару загинув 65-річний чоловік, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, російські війська скинули щонайменше три керованих авіабомби на Успенівку, внаслідок чого зруйнована і пошкоджена житлова забудова.

Спочатку Федоров повідомляв про поранення чоловіка, але потім написав у телеграмі, що він помер від травм.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.