З Запорізької ОДА прибрали фото військових – ветерани вимагають повернути їх

У будівлі Запорізької обласної державної адміністрації замінили фото українських військових, що прикрашали коридори установи на 3 поверсі з 2016 року, на пейзажні світлини з краєвидами Хортиці та Запоріжжя. Це обурило місцевих волонтерів та військових, які припускають, що подібне рішення було прийнято посадовцями ОДА з політичних мотивів, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Серед тих, хто звернув увагу на інцидент – ветеран війни Володимир Москаленко. У коментарі Радіо Свобода він зазначив, що Запорізька ОДА має право розпоряджатися зображеннями на своїх стінах, однак саме рішення назвав «ганебним».

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«Яка була нагальна потреба їх зараз міняти – пояснень немає. Мовчки, тихо відкрили якусь виставку, не пояснюючи чому і до чого, яка причина зняття фотографій саме цієї тематики і заміна на якісь пейзажи. В контексті всіх політичних змін в країні і різноманітних обставин багатьом людям це видається якоюсь чіткою, стійкою тенденцією. Те, що вони зараз намагаються пояснюють, що передали до ліцею, просто воно так збіглося –може вони і не хотіли, але прорахувати можливі варіанти реакції можна було. Але вирішили, що всі все проковтнуть», – сказав Москваленко .

Волонтерка Олена Ярошенко, яку також обурила ситуація з заміною фото, припускає, що світлини могли бути зняті через те, що на деяких з них були події за участі колишнього президента Петра Порошенка, зокрема фото з військових парадів та нагородження бійців на Хортиці.

Представники ветеранських організацій, які 1 серпня прийшли з цього приводу до ОДА, звернулися до керівництва установи з проханням повернути світлини на їх попереднє місце, а пейзажні фото розмістити на інших поверхах установи.

«Ми вважаємо, що фото, пов’язані з військовими діями, повинні були там бути до кінця війни, до перемоги. Для чого? Для того, щоб ті чиновники, що прийшли туди, ті люди приходять у справах, бачили і розуміли, що війна поруч», – сказав під час зустрічі ветеран бойових дій Михайло Пирог.

Заступник голови Запорізької ОДА Зінаїда Бойко, яка спілкувалася з ветеранами війни на Донбасі повідомила, що фото були виготовлені свого часу за ініціативи та власним коштом попереднього голови ОДА Костянтина Бриля. Наразі, за словами посадовця, 16 з цих світлин передано до військового ліцею, а ще чотири фото – до обласного військового комісаріату.

«Коли приймалося розпорядження по відзначення 80-річчя Запорізької області, одним з заходів було визначено проведення конкурсів на кращі фотороботи щодо краєвидів області. Воно було затверджено півроку тому. На яких поверхах розмістити фото, не було вказано. Після проведення першого етапу конкурсу було визначено ці роботи. Були надруковані, розміщені і відбулося відкриття виставки цього фотохудожника. Розумію, що роботи, які були розміщені раніше, можливо не є для когось великою цінністю як фотороботи, але для нас мали величезне значення, в тому числі для патріотичного виховання. І було звернення від нашого військового ліцею і військового комісаріату, як будуть змінюватися фото експозиції в нашій обласній державній адміністрації, було прохання надати ці роботи», – розповіла Зінаїда Бойко.

В установі запевняють, що готові виготовити і розмістити державним коштом в коридорах ОДА нові фото з військовими замість переданих до інших закладів, якщо ветеранські організації наддадуть їм такі у гарній якості.