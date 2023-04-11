Окуповані заповідники армія РФ перетворює на мисливські угіддя та парковки для танків – Єрмак

Російські військові окупували 20 українських заповідників, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у телеграмі.

«Парки, де рідкісні види тварин і рослин мають охороняти, вони перетворюють на мисливські угіддя, копальні та парковки для танків. Виживання дикої природи – це ще одна важлива причина, чому звільнити українські землі потрібно якомога швидше», – зазначив Єрмак.

Раніше перший заступник голови Міндовкілля Руслан Гречаник розповів, що через повномасштабну війну екології України були завдані збитки на суму щонайменше в два трильйони гривень.

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, російські військові організували заготівлю лісу на окупованих частинах Запоріжжя, Херсонщини та в інших захоплених областях України.