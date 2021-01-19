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19 січня 2021, Київ 13:33
Новини | Економіка

З часу запуску ринку газу договори з «Нафтогазом» уклали 470 тисяч нових клієнтів

Загалом «Нафтогазі» має більше ніж 720 000 договорів із клієнтами

Понад 470 тисяч користувачів уклали договори на постачання газу із газопостачальною компанією «Нафтогаз України». Про це компанія повідомила у відповіді на запит Радіо Свобода.

«Після запуску роздрібного сегменту ринку природного газу для населення (з 1 серпня 2020 року) із Газопостачальною компанією «Нафтогаз України» уклали договори вже понад 470 000 нових клієнтів», – йдеться в повідомленні.

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Крім того, загалом компанія має більше ніж 720 000 договорів із клієнтами, додають у «Нафтогазі». Згідно з відповіддю, це дорівнює 6% ринку побутових споживачів в Україні

З 1 серпня 2020 року в Україні запрацював ринок газу для споживачів. Відтепер вони можуть змінити постачальника газу на того, чия ціна здається їм привабливішою. Тільки одна компанія може постачати газ по всій країні – це «Газопостачальна компанія «Нафтогаз», що входить до групи «Нафтогаз».

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