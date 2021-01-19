З часу запуску ринку газу договори з «Нафтогазом» уклали 470 тисяч нових клієнтів

Понад 470 тисяч користувачів уклали договори на постачання газу із газопостачальною компанією «Нафтогаз України». Про це компанія повідомила у відповіді на запит Радіо Свобода.

«Після запуску роздрібного сегменту ринку природного газу для населення (з 1 серпня 2020 року) із Газопостачальною компанією «Нафтогаз України» уклали договори вже понад 470 000 нових клієнтів», – йдеться в повідомленні.

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Крім того, загалом компанія має більше ніж 720 000 договорів із клієнтами, додають у «Нафтогазі». Згідно з відповіддю, це дорівнює 6% ринку побутових споживачів в Україні

З 1 серпня 2020 року в Україні запрацював ринок газу для споживачів. Відтепер вони можуть змінити постачальника газу на того, чия ціна здається їм привабливішою. Тільки одна компанія може постачати газ по всій країні – це «Газопостачальна компанія «Нафтогаз», що входить до групи «Нафтогаз».