Затриманому на Луганщині бойовику «ЛНР» оголосили про підозру

Бойовику, затриманому на Луганщині 28 вересня, оголосили про підозру. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

«За процесуального керівництва управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях у Луганській області та в умовах збройного конфлікту, Луганської обласної прокуратури громадянину України повідомлено про підозру в участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 2 ст. 260 КК України)», – мовиться у повідомленні.

За даними слідства, затриманий у 2016 році вступив до лав так званого «6-го окремого мотострілецького козачого полку імені Платова» у складі «міліції ЛНР».

«Підозрюваний брав активну участь у здійсненні збройного супротиву силам та засобам підрозділів Збройних Сил України, ніс «службу» на бойових позиціях уздовж лінії зіткнення, спостерігав за переміщенням українських військових для ведення бойових дій із застосуванням вогнепальної зброї, військової техніки, артилерійського озброєння», – розповіли у прокуратурі.

Затримали чоловіка 28 вересня поблизу позицій українських військових у місті Попасна. Як заявили в ОГП, він був одягнутий у військову форму, при собі мав вогнепальну зброю та магазин з набоями.

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.