Громадянина Росії затримали в Нідерландах за запитом США

Громадянина Росії Дениса Дубнікова затримали в Нідерландах за запитом США, його звинувачують у відмиванні грошей на користь кіберзлочинців. Про російській агенції ТАСС повідомив адвокат росіянина Аркадій Бух.

За його словами, документи для затримання були, ймовірно, підготовлені за час перельоту росіянина з Мексики до Нідерландів.

Дубнікову в разі визнання його винним може загрожувати до 20 років вʼязниці. Адвокат зазначив, що звинувачення американської сторони поки що не висунуті в повному обсязі.

Раніше телеканал CNN повідомив, що Дубнікова звинувачують у США у відмиванні грошей, отриманих у результаті здирництва. Хакерська операція, у якій брав участь громадянин Росії, була спрямована проти медичних лікувальних закладів.

Міністерство юстиції США вимагало екстрадиції 29-річного Дениса Дубнікова. За інформацією CNN, він незаконно отримав понад 400 тисяч доларів у криптовалюті. Слідчі ФБР повʼязують ці гроші з вимаганням, що випливає з тексту запиту на екстрадицію.