Офіс генпрокурора підозрює вісьмох експрацівників СБУ, які працюють на ФСБ, у держзраді

Офіс генерального прокурора повідомив про підозру вісьмом колишнім співробітникам Служби безпеки України в державній зраді, йдеться в повідомленні відомства 11 листопада.

Наразі, за даними Офісу, підозрювані є офіцерами Федеральної служби безпеки Росії. Їх підозрюють у причетності до злочинної іноземної організації, яка здійснювала несанкціоноване втручання в роботу «комп’ютерів, комп’ютерних мереж, інформаційно-телекомунікаційних систем органів державної влади, підприємств установ та організацій України, а також інших країн» для збору розвідувальних даних та вчинення диверсій.

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«У ході розслідування викрито підрозділ Федеральної служби безпеки Російської Федерації, співробітники якого з використанням хакерського угруповання «Armageddon» здійснюють атаки на об’єкти критичної інформаційної інфраструктури установ, що забезпечують належне функціонування економічної і правоохоронної систем України, а також її обороноздатності», – заявляють у ОГП.

У причетності до цих дій підозрюють колишніх співробітників Головного управління СБУ в нині окупованому Криму, які під час роботи в Службі безпеки відповідали за контррозвідку в сфері інформаційної безпеки і продовжили працювати в цьому напрямку після переходу до ФСБ.

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Офіс генпрокурора заявляє про наявність доказів того, що колишні співробітники СБУ здійснювали кібератаки, спрямовані на втручання в роботу українських телекомунікаційних мереж, збір конфіденційної інформації, блокування роботи державних та корпоративних електронних ресурсів. Російська ФСБ наразі не коментувала цю заяву.

У липні 2021 року Служба безпеки України заявила, що її фахівці нейтралізували понад 1 тисячу кібератак та інцидентів на ресурси органів влади і об’єктів критичної інфраструктури протягом першого півріччя поточного року. За її даними, одну з масштабних кібератак намагалося здійснити хакерське угруповання Armageddon, підконтрольне ФСБ РФ.