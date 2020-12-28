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28 грудня 2020, Київ 15:48
Новини | Суспільство

Затриманому на акції під Мінрегіоном загрожує термін за «тілесні ушкодження поліцейському»

Кваліфікація передбачає обмеження чи позбавлення волі на термін до п’яти років

Поліція Києва повідомила про відкриття кримінального провадження через напад на поліцейського в Міністерстві розвитку громад і територій 28 грудня.

Згідно з повідомленням, під час акції біля будівлі Мінрегіону кілька людей намагалися «прорватися в приміщення» міністерства.

«При цьому чоловік наніс тілесні ушкодження поліцейському. Правопорушника затримали... За фактом нападу на поліцейського розслідується кримінальне провадження за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України (умисне завдання тілесних ушкоджень легкої чи середньої тяжкості правоохоронцю чи його родичам – ред.)», – повідомляє пресслужба київської поліції.

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Ця кваліфікація передбачає обмеження чи позбавлення волі на термін до п’яти років.

Поліція також припускає додаткову правову кваліфікацію дій людей, які намагалися потрапити до приміщення міністерства.

З початку грудня під Мінрегіоном триває безстрокова акція активістів, які критикують реформу Державної архітектурно-будівельної інспекції.

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