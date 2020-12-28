Затриманому на акції під Мінрегіоном загрожує термін за «тілесні ушкодження поліцейському»

Поліція Києва повідомила про відкриття кримінального провадження через напад на поліцейського в Міністерстві розвитку громад і територій 28 грудня.

Згідно з повідомленням, під час акції біля будівлі Мінрегіону кілька людей намагалися «прорватися в приміщення» міністерства.

«При цьому чоловік наніс тілесні ушкодження поліцейському. Правопорушника затримали... За фактом нападу на поліцейського розслідується кримінальне провадження за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України (умисне завдання тілесних ушкоджень легкої чи середньої тяжкості правоохоронцю чи його родичам – ред.)», – повідомляє пресслужба київської поліції.

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Ця кваліфікація передбачає обмеження чи позбавлення волі на термін до п’яти років.

Поліція також припускає додаткову правову кваліфікацію дій людей, які намагалися потрапити до приміщення міністерства.

З початку грудня під Мінрегіоном триває безстрокова акція активістів, які критикують реформу Державної архітектурно-будівельної інспекції.