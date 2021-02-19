Завод «Більшовик» у Києві можуть продати на аукціоні в червні – Фонддержмайна

Завод «Більшовик» у Києві можуть продати на аукціоні в червні, повідомив Фонд державного майна України.

Заява відомства з’явилася 18 лютого після того, як Касаційний господарський суд підтримав позицію Фонду держмайна у справі щодо відчуженого майна АТ «Перший київський машинобудівний завод» (завод «Більшовик»), відхилив вимоги ТОВ «Агроміл Дистрибьюшн» та залишив у дії рішення щодо повернення у власність держави 5 об’єктів підприємства.

«Рішення суду має велике значення для прозорої приватизації підприємства. Відновлення цілісності майнового комплексу АТ «ПКМЗ» гарантує залучення максимуму інвестицій до держбюджету на майбутньому аукціоні… Прозорий аукціон АТ «ПКМЗ» може відбутися вже у червні цього року за умови розблокування великої приватизації Верховною Радою та затвердження умов приватизації «ПКМЗ» у Кабінеті міністрів», – заявили у фонді.

У відомстві повідомили, що незаконне відчуження заводу та його реалізація на торгах ДП «СЕТАМ» відбулося у жовтні 2019 році. Фонд держмайна одразу відсторонив директора підприємства та звернувся до суду для скасування торгів та повернення будівель заводу.

У 2020 році суд нижчої інстанції визнав торги недійсними, п’ять відчужених об’єктів мали повернутися до складу АТ «ПКМЗ». Скасування цього рішення вимагала ТОВ «Агроміл Дистрибьюшн».

«Проте Касаційний суд прийняв справедливе рішення на користь держави та поставив крапку у справі, усі вимоги зазначеної компанії були відхилені. Така позиція вищої інстанції стане основою для перемоги у 3 інших судових процесах щодо незаконно відчуженого майна «Більшовика», і тоді цілісність «Більшовика» буде остаточно відновлено», – запевнили у фонді.

«Перший київський машинобудівний завод» («Більшовик») – машинобудівне підприємство в районі станції метро «Шулявська» в Києві. Завод заснований у 1882 році.