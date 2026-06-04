У Генштабі ЗСУ заявили про удар по військовому заводу в Рязанській області РФ

Українські військові заявляють, що вночі проти 4 червня вдарили по заводу «Еластик» у Рязанській області Росії.

«Серед іншого уражено територію філіалу ТОВ «Гефест-М» – пороховий завод «Еластик» у Рязанській області. Розпочалася пожежа на площі понад 400 м.кв.», – йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

Російська влада ситуацію не коментувала.

Пожежу на території підприємства, яке виготовляє артилерійські боєприпаси й авіаційну зброю, підтверджують дані сервісу NASA FIRMS.

У серпні 2025 року на цьому російському заводі стався вибух, внаслідок якого загинули 25 людей. Тоді причиною того, що сталося, назвали порушення техніки безпеки.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».