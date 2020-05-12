Соцопитування: 49% українців оцінюють свій стан здоров’я як хороший

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) повідомив, що за результатами свого соцопитування з’ясував, що 49% дорослих жителів України оцінюють своє здоров’я як хороше або дуже хороше.

«Станом на квітень 2020 року, 49% опитаних дорослих жителів України оцінили своє здоров’я як хороше або дуже хороше, 38% – як посереднє (ані хороше, ані погане) або не змогли визначити, а 13% – як погане або дуже погане», – йдеться у дослідженні.

За даними соціологів, серед людей віком від 18 до 29 років здоровими почуваються 82%, у віковій групі 30-39 років – 67%, віком 40-49 років – 53%, віком 50-59 років – 39%, 60-69 років – 26%, а серед людей віком 70 років або старших – 12%.

У дослідженні вказується, що на здоров’я можуть впливати не лише вік, стать, рівень матеріального добробуту, а й місце проживання та інші фактори.

«Також стан здоров’я є важливою умовою для відчуття щастя: серед тих, хто має хороше або дуже хороше здоров’я, щасливими почуваються 86%, а серед тих, хто має погане або дуже погане здоров’я, щасливими є 34%», – наголосили у КМІС.

Опитування методом телефонного інтерв’ю проводилось з 22 до 25 квітня 2020 року на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів серед дорослого населення в усіх регіонах, крім окупованих територій. Було здійснено 2024 інтерв’ю.