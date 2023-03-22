Зеленський вручив меру Харкова відзнаку «Місто-герой України»

Президент України Володимир Зеленський відвідав Харківщину 22 березня – про це він розповів у вечірньому зверненні.

За словами президента, Харків «тримається міцно».

«Місто живе, місто бореться, Харків дає силу всьому нашому сходу. Я дякую кожному й кожній, хто залишився в Харкові, хто працює, хто дає роботу іншим, хто зберігає безпеку, захищає кордон! Дякую всім – на позиціях, на постах, на об’єктах критичної інфраструктури, комунальникам, місцевій владі, бізнесу, освітянам», – заявив він.

Зеленський додав, що передав Харкову спеціальну відзнаку: «відзнаку міста-героя, стрічку на прапор міста, що позначає особливу хоробрість харків’ян».

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Мер Харкова Ігор Терехов також прокоментував отримання нагороди.

«Це заслуга усіх нас – військових, бійців тероборони, комунальників, лікарів, вчителів, волонтерів, всіх, хто робив все можливе, а часто й неможливе, аби Харків вистояв, аби Харків лишився українським містом», – заявив він.

21 березня Володимир Зеленський підписав указ про відзнаку «Місто-герой України», який визначає оформлення і підстави для «для відзначення подвигу, масового героїзму та стійкості громадян, виявлених у захисті своїх міст».