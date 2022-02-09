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Зеленський призначив Олексія Кулебу головою Київської ОДА

Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ напередодні

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олексія Кулеби головою Київської обласної державної адміністрації, повідомив його офіс увечері 8 лютого.

Зеленський, за повідомленням, вручив Кулебі посвідчення під час зустрічі в Офісі президента.

«До цього Олексій Кулеба обіймав посаду першого заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень», – зазначають у пресслужбі.

Кабінет міністрів 2 лютого погодив призначення Кулеби на посаду голови Київської облдержадміністрації. Тоді ж Кабмін схвалив звільнення його попередника Василя Володіна.

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