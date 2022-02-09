Зеленський призначив Олексія Кулебу головою Київської ОДА

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олексія Кулеби головою Київської обласної державної адміністрації, повідомив його офіс увечері 8 лютого.

Зеленський, за повідомленням, вручив Кулебі посвідчення під час зустрічі в Офісі президента.

«До цього Олексій Кулеба обіймав посаду першого заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень», – зазначають у пресслужбі.

Кабінет міністрів 2 лютого погодив призначення Кулеби на посаду голови Київської облдержадміністрації. Тоді ж Кабмін схвалив звільнення його попередника Василя Володіна.