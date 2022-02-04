Шмигаль запропонував провести підготовче засідання прем’єрів країн ГУАМ

Прем’єр-міністр України Дмитро Шмигаль запропонував провести підготовче засідання голів урядів країн регіонального об’єднання ГУАМ (Грузія, Україна, Азербайджан, Молдова). Про це він заявив 4 лютого в розмові з прем’єр-міністром Азербайджану, передає пресслужба Кабінету міністрів.

«За словами очільника українського уряду, президенти України й Азербайджану обговорювали можливість проведення наступного засідання ГУАМ на рівні глав держав у Києві наприкінці цього року. Зі свого боку Денис Шмигаль запропонував провести підготовче засідання ГУАМ у Баку на рівні прем’єр-міністрів», – йдеться в повідомленні.

За словами Шмигаля, Київ розглядає ГУАМ як «один із важливих майданчиків» співпраці з Баку.

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«Наші країни можуть проявити тут лідерський потенціал. Тож ми розраховуємо на плідну роботу, зокрема в контексті реалізації проекту «Транспортного коридору ГУАМ». Ми могли б розвинути проект з точки зору доставки і транзиту вантажів за маршрутом «Європа – Кавказ – Азія» як залізничним, так і морським транспортом», — йдеться в коментарі прем’єр-міністра.

У січні президенти України та Азербайджану Володимир Зеленський та Ільгам Алієв підписали в Києві спільну декларацію щодо поглиблення стратегічного партнерства та низку інших двосторонніх документів. Зокрема, документ містить згадку про наміри поглиблювати співробітництво в межах міжнародних та регіональних організацій і форумів, в тому числі в ГУАМ.