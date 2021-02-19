МЗС: ведеться нормальна планова робота для підготовки розмови Зеленського і Байдена

Україна веде «нормальну планову роботу» для підготовки розмови президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Буквально вчора я отримав останній звіт з посольства нашого у Вашингтоні про контакти з представниками нової адміністрації і я не бачу ніяких причин для занепокоєння. У тому числі вони обговорювали майбутній контакт між нашими президентами. Ведеться нормальна планова робота, підготовка до цієї розмови», – сказав Кулеба на брифінгу.

20 січня Джо Байден став президентом США. Він наразі не контактував з представниками української влади. Водночас ввечері 1 лютого відбулася перша розмова голови МЗС України Дмитра Кулеби з новим державним секретарем США Ентоні Блінкеном.