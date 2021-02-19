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19 лютого 2021, Київ 12:21
Новини | Політика

МЗС: ведеться нормальна планова робота для підготовки розмови Зеленського і Байдена

Кулеба: вчора я отримав останній звіт з посольства нашого у Вашингтоні про контакти з представниками нової адміністрації і я не бачу ніяких причин для занепокоєння

Україна веде «нормальну планову роботу» для підготовки розмови президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Буквально вчора я отримав останній звіт з посольства нашого у Вашингтоні про контакти з представниками нової адміністрації і я не бачу ніяких причин для занепокоєння. У тому числі вони обговорювали майбутній контакт між нашими президентами. Ведеться нормальна планова робота, підготовка до цієї розмови», – сказав Кулеба на брифінгу.

20 січня Джо Байден став президентом США. Він наразі не контактував з представниками української влади. Водночас ввечері 1 лютого відбулася перша розмова голови МЗС України Дмитра Кулеби з новим державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

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