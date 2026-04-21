Зеленський анонсував економічні кроки, які «допоможуть Україні стати сильнішою»

Уряд України готує рішення щодо додаткового фінансування армії та економічної політики, заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 21 квітня.

Зокрема, за його словами, сьогодні він мав обговорення з міністром оборони Михайлом Федоровим і військовим командуванням.

«Є речі, які потрібно зробити для більшої мотивації наших військових – як по комплектуванню підрозділів, так і по додатковому фінансуванню армії. Рішення готуються», – сказав він.





Крім того, президент повідомив про додаткові домовленості з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко та міністром економіки Соболевим:

«Найближчими тижнями визначимось із додатковими економічними заходами, які допоможуть Україні стати сильнішою. Потрібен більш стратегічний, системний підхід, який дозволить Україні покладатися на свої сили суттєвіше й дати суспільству зараз, в умовах цієї війни, можливості жити достойніше».

За твердженням Зеленського, такі рішення стосуються податкової стратегії, детінізації економіки, а також «реальної підтримки українців та українського бізнесу».

Раніше голова уряду повідомила, що Міжнародний валютний фонд «з розумінням поставився до чутливості питання» запровадження оподаткування ПДВ для ФОПів.