Зеленський розповів про свої міжнародні контакти 7 січня

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 7 січня розповів про міжнародні контакти, які мав цього дня.

«Сьогодні з візитом в Україні – міністр закордонних справ Японії… Зараз є новий великий пакет енергетичної підтримки для України. Я вдячний за фінансову підтримку нашої держави. Сьогодні ми обговорили нашу подальшу взаємодію, зокрема конференцію щодо відновлення України, яка запланована на лютий, а також наші подальші спільні безпекові кроки, роботу щодо Формули миру та щодо посилення санкцій проти Росії. Впевнений, що і цей рік буде достатньо змістовним для наших відносин», – розповів Зеленський про зустріч із Йоко Комікавою.

Також президент України виступив на безпековій конференції, яку щорічно проводить шведська асоціація «Народ та оборона».

«Представив бачення нашої держави щодо тих викликів і можливостей, які зараз є і для наших держав – України та Швеції, і для Європи загалом. Ключове – солідарність й спільні дії. Ми вже показали, що наша консолідація – усіх у Європі та вільному світі – здатна брати гору над усіма, навіть найбільш масштабними, проявами агресії. І в цьому році маємо зробити ще більше. Маємо додати ще й співпрацю в оборонному виробництві – у спільних проєктах, зокрема в Україні. Шведські бойові машини СV-90, шведська артилерія – «арчери» – вже показали себе в руках наших воїнів на фронті. І вся наша Європа має достатній потенціал, щоб гарантувати безпеку за будь-яких обставин і настроїв у глобальній політиці», – наголосив глава української держави.

Японія виділяє для допомоги Україні 37 мільйонів доларів на закупівлю систем для виявлення дронів, повідомила міністр закордонних справ країни Йоко Камікава під час брифінгу з очільником МЗС України Дмитром Кулебою.

Камікава зазначила, що її візит до Києва свідчить про «підтримку України з боку Японії». Тому «країна допоможе закупити системи для виявлення безпілотників».