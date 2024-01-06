Зеленський підвищив у званні голову СБУ і його заступника

Президент Володимир Зеленський присвоїв нове звання голові Служби безпеки України Василю Малюку – про це йдеться в повідомленні на сайті Офісу президента 6 січня.

«Присвоїти військове звання генерал-лейтенанта генерал-майору Малюку Василю Васильовичу – Голові Служби безпеки України», – йдеться в повідомленні.

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В іншому указі йдеться про присвоєння звання генерал-майора заступнику голови СБУ Олександру Покладу. Досі він мав звання бригадного генерала.

У грудні 2022 року Малюк отримав звання генерал-майора.