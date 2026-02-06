Верховний головнокомадувач назвав незадовільною роботу ППО «в частині регіонів»

Президент України, Верховний головнокомандувач ЗСУ Володимир Зеленський назвав «незадовільною роботу Повітряних сил у частині регіонів України».

Глава держави не конкретизував, про які саме області йдеться.

«Обговорили з командувачем Повітряних сил та міністром оборони України, які рішення мають бути негайно імплементовані для більш ефективного збиття «Шахедів», – написав Зеленський у соцмережах.

Повітряні сили ЗСУ щоранку звітують про кількість запущених російськими військовими по території України ракет і безпілотників, а також про наслідки таких ударів. За даними військових, у ніч на 6 лютого зафіксовано влучання 22 ударних безпілотників на 14 локаціях, а також падіння уламків на двох локаціях. Всього сили РФ запустили 328 дронів і сім ракет.