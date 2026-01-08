Зеленський призначив нових очільників чотирьох областей

Президент Володимир Зеленський призначив голів кількох обласних військових адміністрацій – про це йдеться в указах, які Офіс президента оприлюднив 8 січня.
Документи передбачають призначення:
- Наталі Заболотної головою Вінницької обласної державної адміністрації
- Олександра Ганжі головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації
- Віталія Дяківнича головою Полтавської обласної державної адміністрації
- Руслана Осипенка головою Чернівецької обласної державної адміністрації
Іншими указами Зеленський увільнив Владислава Гайваненка від тимчасового виконання обов’язків голови Дніпропетровської області, а також В’ячеслава Негоду з посади голови Тернопільщини «згідно з поданою ним заявою».
Напередодні прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що уряд вніс подання президенту про призначення кандидатур на посади голів чотирьох ОВА.
Зеленський 4 січня повідомив про співбесіди з кандидатами на посади очільників п’яти областей: Вінниччини, Дніпровщини, Полтавщини, Тернопільщини та Чернівецької області.
