Зеленський призначив нових очільників чотирьох областей

Володимир Зеленський 4 січня повідомив про співбесіди з кандидатами на посади очільників п’яти областей (фото ілюстраційне)
Володимир Зеленський 4 січня повідомив про співбесіди з кандидатами на посади очільників п’яти областей (фото ілюстраційне)

Президент Володимир Зеленський призначив голів кількох обласних військових адміністрацій – про це йдеться в указах, які Офіс президента оприлюднив 8 січня.

Документи передбачають призначення:

  • Наталі Заболотної головою Вінницької обласної державної адміністрації
  • Олександра Ганжі головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації
  • Віталія Дяківнича головою Полтавської обласної державної адміністрації
  • Руслана Осипенка головою Чернівецької обласної державної адміністрації

Іншими указами Зеленський увільнив Владислава Гайваненка від тимчасового виконання обов’язків голови Дніпропетровської області, а також В’ячеслава Негоду з посади голови Тернопільщини «згідно з поданою ним заявою».

Напередодні прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що уряд вніс подання президенту про призначення кандидатур на посади голів чотирьох ОВА.

Зеленський 4 січня повідомив про співбесіди з кандидатами на посади очільників п’яти областей: Вінниччини, Дніпровщини, Полтавщини, Тернопільщини та Чернівецької області.



