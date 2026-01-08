Зеленський призначив нових очільників чотирьох областей

Президент Володимир Зеленський призначив голів кількох обласних військових адміністрацій – про це йдеться в указах, які Офіс президента оприлюднив 8 січня.

Документи передбачають призначення:

Наталі Заболотної головою Вінницької обласної державної адміністрації

Олександра Ганжі головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Віталія Дяківнича головою Полтавської обласної державної адміністрації

Руслана Осипенка головою Чернівецької обласної державної адміністрації

Іншими указами Зеленський увільнив Владислава Гайваненка від тимчасового виконання обов’язків голови Дніпропетровської області, а також В’ячеслава Негоду з посади голови Тернопільщини «згідно з поданою ним заявою».

Напередодні прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що уряд вніс подання президенту про призначення кандидатур на посади голів чотирьох ОВА.

Зеленський 4 січня повідомив про співбесіди з кандидатами на посади очільників п’яти областей: Вінниччини, Дніпровщини, Полтавщини, Тернопільщини та Чернівецької області.







