Президент України Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни в Повітряних силах ЗСУ, покликані посилити захист від російських «Шахедів». Про це він сказав у вечірньому відеозверненні 6 лютого.

«Компонент малої ППО – саме протидії ударним дронам – повинен працювати значно сильніше та не допускати тих проблем, які зараз є. На частині напрямків рубежі захисту побудовані краще, на частині напрямків треба ще попрацювати, і значно попрацювати. Важливо, що міністр оборони України займається цією тематикою, командувач Повітряних сил отримав додаткові доручення, і є достатньо сил всередині наших Сил оборони та безпеки України, достатньо досвіду, який можна і треба масштабувати», – наголосив Зеленський.

Раніше цього ж дня Зеленський назвав «незадовільною роботу Повітряних сил у частині регіонів України». Глава держави не конкретизував, про які саме області йдеться.

Повітряні сили ЗСУ щоранку звітують про кількість запущених російськими військовими по території України ракет і безпілотників, а також про наслідки таких ударів. За даними військових, у ніч на 6 лютого зафіксовано влучання 22 ударних безпілотників на 14 локаціях, а також падіння уламків на двох локаціях. Всього сили РФ запустили 328 дронів і сім ракет.