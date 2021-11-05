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Зеленський вивів міністра оборони Резнікова зі складу ТКГ

Олексій Резніков цього тижня став міністром оборони

Президент України Володимир Зеленський вивів міністра оборони України Олексія Резнікова зі складу делегації України у Тристоронній контактній групі, натомість призначивши Андрія Костіна тимчасовим виконувачем обов’язків першого заступника глави делегації України у Тристоронній контактній групі. Про це йдеться в указі президента, підписаному 5 листопада.

Також Зеленський ввів до складу РНБО осіб, що цього тижня стали міністрами: міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Павла Рябікіна, першу віцепрем’єрку – міністра економіки України Юлію Свириденко, міністра оборони Олексія Резнікова.

Зі складу РНБО вийшли Олексій Любченко, Андрій Таран, Олег Уруський.

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