Офіс президента розповів про державні витрати на резиденцію Зеленського в Конча-Заспі – депутат

У 2020 році з українського бюджету витратять майже 3 мільйони 430 тисяч гривень на функціонування резиденції в Конча-Заспі, куди переїхав президент України Володимир Зеленський, повідомив народний депутат від «Європейської солідарності» Володимир Ар’єв у Facebook з посиланням на відповідь ОП на депутатський запит.

При цьому у 2019 році на будинок №29, що обліковується на балансі Будинку відпочинку, витратили майже стільки ж – 3 мільйони 402 тисячі гривень.

Водночас, за даними Державного управління справами, з червня 2019 року до липня 2020 року Будинок відпочинку замовив проведення аварійно-відновлюваних робіт з поточного ремонту будинку №29 на загальну суму в 184 215 гривень.

Крім того, Будинок відпочинку замовив ремонтні та пусконалагоджувальні роботи системи протипожежної сигналізації на загальну суму в майже 110 тисяч гривен та аварійно-відновлювальні роботи з поточного ремонту приміщень прибудинкових споруд та конструкцій на понад 1 мільйон гривень.

На початку липня програма «Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода й телеканалу «UA: Перший») повідомила, що Зеленський почав мешкати на державній дачі. Згодом Офіс президента підтвердив інформацію журналістів та повідомив, що це «тимчасово».