Зеленський про САП: я повністю поділяю думки західних партнерів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що повністю поділяє думки західних партнерів з приводу призначення комісії, яка обиратиме голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«З приводу комісії САП. Я читав уважно, що заявили західні партнери, представники тих чи інших посольств в Україні. Вони сказали, що хочуть подивитися, щоб комісія уважно працювала і прозоро відбирала майбутнього професійного керівника САП. Я повністю поділяю їхні думки і повністю їх підтримую. По-іншому і бути не може», – сказав Зеленський під час візиту до Івано-Франківської області.

17 вересня Верховна Рада визначила представників парламенту до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП, які зокрема добиратимуть кандидатів на посаду керівника антикорупційної прокуратури. Це Олена Бусол, Андрій Гуджал, Олексій Дрозд, Катерина Коваль, Богдан Романюк, Вячеслав Навроцький та Євген Соболь.

Після такого рішення Ради євродепутат, віцеголова делегації Європарламенту в Комітеті асоціації Україна-ЄС Віола фон Крамон заявила, що «поки міжнародна спільнота зосереджена на Білорусі, влада України поспішно просуває кандидатів, яким не вистачає досвіду та доброчесності, обрати керівника САП».

У посольстві США в Україні також наполягли, що визначена парламентом комісія «повинна розпочати прозорий процес, в основі якого – доброчесність та заслуги кандидатів», вказавши, що від цього залежить подальша підтримка США.