Зеленський зустрівся з гендиректором Apple і виступив у Стенфордському університеті

Президент України Володимир Зеленський під час свого робочого візиту до США зустрівся з генеральним директором Apple Тімом Куком у штаб-квартирі компанії в місті Купертіно, а також відвідав Стенфордський університет (Каліфорнія) і виступив перед експертним середовищем цього закладу, повідомила пресслужба голови держави ввечері 2 вересня.

На зустрічі з Тімом Куком Володимир Зеленський заявив, що вітчизняний ІТ-сектор нині стрімко розвивається, і офіційне відкриття офісу Apple в Україні є «додатковим свідченням перспективності українського ринку».

«Вже сьогодні Україна – потужний світовий ІТ-хаб. Наші фахівці успішно співпрацюють із компаніями зі списку Fortune 500, зокрема й з Apple», – сказав він.

За повідомленням ОП, також ішлося про проєкт перепису населення, який компанія Apple успішно втілила в США, і можливість співпраці при реалізації аналогічного завдання в Україні.

Крім того, під час зустрічі обговорили можливість співпраці в напрямку освіти в галузі програмування для школярів, студентів, ветеранів, працівників сфери охорони здоров’я, а також забезпечення комп’ютерною технікою шкіл та вчителів – на підтримку тих програм, які вже реалізуються в Україні.

«Сторони також обговорили можливість будівництва компанією Apple дата-центру для сервісів iCloud в Україні, за прикладом центру, який було споруджено в Данії. Йшлося й про локалізацію продуктів Apple, українізацію персонального помічника Siri», – повідомили у пресслужбі Зеленського.

У Стенфордському університеті президента України зустрічали директор Інституту міжнародних досліджень Фрімена-Сполі Майкл Макфол, позаштатний професор Стенфордського університету Стівен Пайфер, директор Центру демократії, розвитку і верховенства права Френсіс Фукуяма.

«Чи міг колись я, звичайний хлопець з простої родини, зі звичайного – прекрасного – промислового міста на сході України, уявити, що виступатиму тут? Ні. Але все можливо. Правда, для цього щонайменше потрібно було стати президентом України», – сказав Зеленський під час виступу.

За його словами, «все можливо» – не лише його особисте кредо, а й «символ сучасної України».

Зеленський прибув до Вашингтона 30 серпня (в Україні це була вже 2:00 31 серпня) із робочим візитом і вже провів разом із іншими членами української делегації кілька зустрічей.

1 вересня відбулася зустріч президентів США й України. За словами президента України, головними темами переговорів, були питання безпеки.

Під час розмови Зеленського і Байдена українська та американська сторони оприлюднили спільну заяву щодо стратегічного партнерства України та Сполучених Штатів Америки.

Завершення візиту заплановане на 5 вересня.