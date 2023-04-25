«Актуалізували інформацію щодо ситуації на полі бою» – Зеленський про засідання Ставки

Президент України Володимир Зеленський повідомив про засідання Ставки верховного головнокомандувача 25 квітня.

«Актуалізували інформацію щодо ситуації на полі бою, зокрема на найскладніших напрямках. Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ «Хортиця», «Таврія», «Одеса», «Північ» доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту в межах їхньої відповідальності. Кожен із напрямків оборони України є важливим. Не маємо права, щоб Україна мала слабкі місця», – написав Зеленський у телеграмі.

Крім того, за його словами, на зустрічі «підбили підсумки і розглянули результати» чергової зустрічі у форматі «Рамштайн».

«Україна та її сили оборони безупинно стають сильнішими. Але маємо прискорювати темпи постачання зброї, адже кожен день затримки – це життя наших бійців», – прокоментував президент.

У пресслужбі голови держави також додали, що на зустрічі керівник розвідки поінформував про ймовірні дії Росії на найближчий період. І також учасники Ставки розглянули питання про забезпечення підрозділів сил оборони України озброєнням і боєприпасами.

Про ухвалення рішень чи інших деталей у повідомленні не згадується.

У Генштабі ЗСУ раніше заявляли, що епіцентром бойових дій залишається схід України, де російські війська продовжують наступальні дії на кількох напрямках одночасно: Мар’їнському, Авдіївському, Бахмутському. Найгарячішим місцем на фронті залишається Бахмут на Донеччині, за даними командування, ситуація там напружена, але контрольована: українські військові тримають оборону і проводять штурми.