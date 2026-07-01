«Можемо досягти реального прогресу щодо угоди про дрони» – Зеленський на відкритті головування Ірландії в ЄС

Президент України Володимир Зеленський сподівається на поглиблення оборонної співпраці з Європейським Союзом під час головування Ірландії в цьому об’єднанні, яке розпочалося 1 липня.

«Протягом наступних шести місяців ми можемо досягти реального прогресу щодо угоди про дрони, яку Україна запропонувала Європейському Союзу. Ми також уклали хорошу кількість двосторонніх угод і налагодили ширші партнерства з європейськими країнами, які можуть сприяти ширшому застосуванню нових українських оборонних технологій, зокрема дронових та антидронових систем, які вже довели свою ефективність», – сказав глава української держави на урочистостях у Дубліні.

За словами Зеленського, «без українського досвіду та безпекової експертизи, випробуваних у сучасній війні, сьогодні просто неможливо гарантувати безпеку».

У програмі перебування президента України в Дубліні – зустрічі з прем’єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном та президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

Ірландія з 1 липня розпочала своє шестимісячне головування у Раді Європейського Союзу, яке триватиме до 31 грудня 2026 року, змінивши на цій посаді Кіпр. Як заявив прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін, ЄС за головування Ірландії й надалі надаватиме незмінну підтримку Україні.