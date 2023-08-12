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Зеленський: Україні потрібне власне виробництво техніки для розмінування

Володимир Зеленський повторив дані, за якими наразі 174 тисячі квадратних кілометрів в Україні забруднені мінами та боєприпасами, які не розірвалися

Україна потребує техніки для розмінування, заявив Володимир Зеленський 12 серпня.

Таким чином він прокоментував наміри Азербайджану надати Україні пакет допомоги, який включає машину для розмінування.

«Україна потребує й техніки від партнерів, і дуже важливо – створення виробничої бази в Україні, щоб ми могли очистити нашу землю від російських мін. І це завдання треба виконати не за десятиліття, а за роки», – заявив він.

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Зеленський повторив дані, за якими наразі 174 тисячі квадратних кілометрів в Україні забруднені мінами та боєприпасами, які не розірвалися.

«Щодня наші спеціалісти виявляють сотні вибухонебезпечних предметів. І що більше в нас буде машин для розмінування, що більше буде спеціальних дронів для розмінування, то активніше ми зможемо повертати безпеку. Дякую кожній країні, яка нам допомагає», – додав президент.

Міністерство економіки 7 серпня заявило, що українські виробники заявили про готовність виробляти техніку для розмінування.

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