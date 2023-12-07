Зеленський увільнив Веніславського від обов’язків свого представника в парламенті

Президент Володимир Зеленський звільнив народного депутата від «Слуги народу» Федора Веніславського від обов’язків свого представника у Верховній Раді. Про це йдется в указі, оприлюдненому Офісом президента.

«Увільнити Веніславського Федора Володимировича від виконання обовʼязків Представника Президента України у Верховній Раді України», – йдеться в тексті.

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Причини рішення указ не уточнює.

Веніславський також наразі не коментував це рішення публічно.

Федір Веніславський був представником Зеленського у Верховній Раді з вересня 2022 року.