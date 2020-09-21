Зеленський відповів на петицію з вимогою подати у відставку

Президент України Володимир Зеленський заявив 21 вересня, що не планує ухвалювати «будь-які рішення» через розміщену громадянином України Віктором Уколовим і підтриману понад 30 тисячами людей петицію з вимогою подати у відставку.

«Слова моєї обіцянки залишити посаду президента України у разі свідомого порушення закону взяті із контексту розмови про неприпустимість існування корупційних схем в управлінні державою, і моя позиція з цього питання залишається незмінною. Стосовно ж порушення, яке, на думку автора петиції, є підставою для оголошення мною відставки з поста президента України, то воно полягає у невчасному інформуванні Національного агентства з питань запобігання корупції про зміни в майновому стані моєї родини і сталося у результаті помилки та не пов’язане із корисливими мотивами», – твердить Зеленський.

Президент наголошує, що «відразу після виявлення зазначеної помилки її було публічно визнано і виправлено, а її наслідки не завдали шкоди інтересам громадян або держави».

Автор петиції, розміщеної 8 липня, нагадав, що 18 квітня 2019 року у телевізійній програмі «Право на владу» Володимир Зеленський пообіцяв подати у відставку, якщо порушить закон.

«Цим він обнадіяв і здобув підтримку 73% виборців у другому турі, який пройшов через 4 дні після тієї заяви. 7 липня 2020 року президент Володимир Зеленський зізнався, що не задекларував величезну суму доходів від продажу ОВДП (облігацій внутрішньої державної позики – ред.) і цим порушив закон «Про запобігання корупції».

Підписанти звернення закликали Зеленського «дотримувати слова і подати у відставку, або визнати, що за 4 дні до другого туру 18 квітня 2020 року він збрехав своїм виборцям».

7 липня 2020 року пресслужба президента повідомила, що Володимир Зеленський особисто проінформував Національне агентство з питань запобігання корупції про порушення ним законодавства у зв’язку з неподанням повідомлень про суттєві зміни в майновому стані. Наступного дня НАЗК повідомило, що вручило президентові два протоколи про адміністративне порушення в зв’язку з неподанням повідомлень про суттєві зміни у майновому стані і що матеріали про це будуть передані до суду.