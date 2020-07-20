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20 липня 2020, Київ 13:07
Новини | Політика

НАЗК почало перевірку декларацій Зеленського та Порошенка

Зокрема йдеться про декларацій Зеленського та Порошенка за 2018 і 2019 роки як осіб, які в минулому році обіймали посади президента України

Національне агентство з питань запобігання корупції 20 липня повідомило, що почало перевірку декларацій 13 осіб, серед них – п’ятий і шостий президенти України Петро Порошенко і Володимир Зеленський.

За повідомленням, загалом з початку «перезапуску НАЗК» (тобто з осені 2019 року) Агентство розглядає 468 декларацій. Зокрема йдеться про декларацій Зеленського та Порошенка за 2018 і 2019 роки як осіб, які в минулому році обіймали посади президента України.

Також НАЗК почало перевірку ще низки чинних та колишніх посадовців, серед них:

  • міністра культури Олександра Ткаченка
  • колишнього міністра Кабінету міністрів Дмитра Дубілета
  • колишнього міністра охорони здоров’я Іллі Ємця
  • колишнього міністра оборони Андрія Загороднюка
  • колишнього міністра закордонних справ Павла Клімкіна
  • колишнього міністра культури Євгена Нищука
  • голови Харківської обласної державної адміністрації Олексія Кучера

«Головною підставою для перевірки є висока посада суб’єкта декларування. При чому перевіряються усі особи, які обіймали такі посади в 2019 році, навіть якщо на сьогодні вони не є топ-чиновниками», – повідомляють у НАЗК.

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7 липня 2020 року пресслужба президента повідомила, що Володимир Зеленський особисто проінформував Національне агентство з питань запобігання корупції про порушення ним законодавства у зв’язку з неподанням повідомлень про суттєві зміни в майновому стані.

Наступного дня НАЗК повідомило, що вручило президентові два протоколи про адміністративне порушення в зв’язку з неподанням повідомлень про суттєві зміни у майновому стані і що матеріали про це будуть передані до суду.

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