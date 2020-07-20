НАЗК почало перевірку декларацій Зеленського та Порошенка

Національне агентство з питань запобігання корупції 20 липня повідомило, що почало перевірку декларацій 13 осіб, серед них – п’ятий і шостий президенти України Петро Порошенко і Володимир Зеленський.

За повідомленням, загалом з початку «перезапуску НАЗК» (тобто з осені 2019 року) Агентство розглядає 468 декларацій. Зокрема йдеться про декларацій Зеленського та Порошенка за 2018 і 2019 роки як осіб, які в минулому році обіймали посади президента України.

Також НАЗК почало перевірку ще низки чинних та колишніх посадовців, серед них:

міністра культури Олександра Ткаченка

колишнього міністра Кабінету міністрів Дмитра Дубілета

колишнього міністра охорони здоров’я Іллі Ємця

колишнього міністра оборони Андрія Загороднюка

колишнього міністра закордонних справ Павла Клімкіна

колишнього міністра культури Євгена Нищука

голови Харківської обласної державної адміністрації Олексія Кучера

«Головною підставою для перевірки є висока посада суб’єкта декларування. При чому перевіряються усі особи, які обіймали такі посади в 2019 році, навіть якщо на сьогодні вони не є топ-чиновниками», – повідомляють у НАЗК.

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7 липня 2020 року пресслужба президента повідомила, що Володимир Зеленський особисто проінформував Національне агентство з питань запобігання корупції про порушення ним законодавства у зв’язку з неподанням повідомлень про суттєві зміни в майновому стані.

Наступного дня НАЗК повідомило, що вручило президентові два протоколи про адміністративне порушення в зв’язку з неподанням повідомлень про суттєві зміни у майновому стані і що матеріали про це будуть передані до суду.