Зеленський запросив канцлера Німеччини відвідати Україну

Президент Володимир Зеленський 27 січня провів телефонну розмову з канцлером Австрії Крістіаном Штокером. За його словами, вона стосувалася, зокрема, енергетичної ситуації в Україні.

«Росія щодня б’є по енергетиці, щоб залишити українців без світла та тепла, і дуже важливо, щоб на це партнери реагували. Тому дуже цінуємо, що минулого тижня Австрія виділила кошти на підтримку нашого енергетичного сектору», – заявив він.

Зеленський додав, що обговорив зі Штокером також інші способи підтримки української енергосистеми. Він також поінформував канцлера Австрії про тристоронні зустрічі представників України, Сполучених Штатів та Росії в Абу-Дабі.

Він згадав про євроінтеграцію України як складову гарантій безпеки, вказавши також на її значення для безпеки всієї Європи.

«Запросив пана канцлера приїхати до України, щоб продовжити наш діалог уже під час особистої зустрічі», – додав Зеленський.

Штокер наразі не коментував запрошення до України.

Австрія є однією з країн, які надіслали пакети енергетичної допомоги Україні на тлі поточної складної ситуації в енергетиці через російські атаки.