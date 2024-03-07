Зеленський підписав указ про звільнення в запас строковиків, які воювали

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення у запас солдатів строкової служби, які воювали на фронті.

Відповідно до документа, строковики, термін служби яких було продовжено через воєнний стан в Україні у звʼязку з повномасштабним російським вторгненням, будуть відправлені в запас у квітні-травні 2024 року.

23 лютого законопроєкт, який передбачає звільнення строковиків, за основу і в цілому підтримала Верховна Рада.

24 листопада 2023 року секретар РНБО Олексій Данілов після засідання Ставки верховного головнокомандувача заявив, що військовослужбовці строкової служби, термін служби яких уже закінчився, найближчим часом будуть демобілізовані.