Радіо Свобода Weekly: Зеленський заявив про новий план контрнаступу і «майданчик» для Путіна

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цій добірці.

Зеленський щодо контрнаступу: «плани України були на столі у Кремля ще до початку дій»

Збройні сили України вже мають новий план контрнаступу, але «про нього знатимуть лише декілька осіб в державі», зазначив президент Володимир Зеленський на пресконференції 25 лютого.

У нього запитали, чи буде Україна робити ще один контрнаступ, та як буде діяти у цьому випадку.

«Головне мати план. І цей план є. Я не зможу вам сказати деталі цього плану. Я поясню вам: чим менше людей знає плани української армії, тим швидше буде перемога і неочікуваний результат для росіян», – розповів Зеленський. Більше інформації тут

Президент України: запропонуємо Путіну майданчик, де він може визнати, що програв

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не бачить можливості вести мирні переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.

«А можна говорити з глухою людиною? Чи можна говорити з людиною, яка вбиває своїх опонентів? Питання у юридичній і політичній площині. Ми запропонуємо майданчик, на якому він (Путін – ред.) може погодитися з тим, що він програв цю війну, і що це була велика помилка (вона для нього маленька, а для нас і для всього демократичного світу – це трагедія). Тому повинна бути справедливість у цьому питанні», – сказав Зеленський на пресконференції 25 лютого.

На запитання про те, чи Україна програє в цій війні, Зеленський сказав: «Я впевнений, що ні. Найважче було 24-е, два роки тому. У нас немає цієї альтернативи – не перемогти, немає можливості програти. Що таке «Україна програє»? Нас не буде, не буде нашого існування. Нам точно не підходить такий фінал боротьби за своє життя», – сказав голова держави. Про це тут

Країни «Групи семи» закликали Росію «негайно припинити загарбницьку війну» проти України і пообіцяли нові санкції

Країни «Групи семи» (G7) 24 лютого, у другу річницю масштабного вторгнення РФ до України, закликали Росію припинити агресію і вивести війська з України, а також «пообіцяли вводити нові антиросійські санкції та продовжувати роботу над використанням російських активів для допомоги Україні».

У своїй заяві країни «Групи семи» наголосили, що будуть «підтримувати право України на самооборону та підтверджувати відданість довгостроковій безпеці України, зокрема шляхом укладення та виконання угод про гарантії безпеки».

У «Групі семи» закликали Росію «негайно припинити загарбницьку війну» та повністю й «безумовно вивести свої війська з міжнародно визнаної території України». Більше інформації тут

Найкоротша історія російсько-української війни

Війна у центрі Європи в 21-му сторіччі. Цю словесну конструкцію в останнє десятиріччя можна було часто почути від людей, яким бракувало слів, щоб описати свій подив, жах, обурення подіями в Україні.

Журналісти проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії» до других роковин початку масштабного вторгнення Росії до України зібрали максимально показову – та водночас коротку – хроніку останніх 10 воєнних років в Україні.

Згадано найважливіше для того, щоб зрозуміти, як саме Кремль почав, розпалив, довів бойові дії до масштабів, яких світ не бачив із часів Другої світової, та веде їх досі. Дивіться і читайте тут

Далі коротко про те, що могли пропустити:

Від танків «з воєнторгу» до наступу на Київ: чому Захід 10 років боявся назвати РФ агресором

На третій рік великого вторгнення Росії до України у світі немає сумнівів: Кремль веде повномасштабну конвенційну війну проти суверенної сусідньої країни. Проте на початку агресії 2014 року, ймовірно, більша частина західного світу та навіть чимало українців – так не вважали.

Проросійські заворушення на Кримському півострові та у містах на сході російська влада та пропаганда намагалися зобразити як стихійну відповідь кримчан та «народу Донбасу» на «державний переворот» у Києві. Західні політики та ЗМІ, які ще не набралися досвіду у сприйнятті пропаганди Росії та суті подій, під шквалом дезінформації погоджувалися, що «не все так однозначно». Та й тодішня українська влада чітко не назвала факт російської агресії – а оголосила Антитерористичну операцію (АТО) проти незрозумілих «терористів».

Як і чому Україна допустила, що світ впродовж майже десятиріччя говорив про «українську кризу»? Як те, що відбувалося в 2014–2022 роках у Криму та на Донбасі, називається в документах ПАРЄ та ООН, якими керуються світові уряди? Та головне – чи могла така «лінгвістична мішанина» заохотити Кремль до нинішньої повномасштабної війни у прагненні знищити Україну?

Журналісти проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії» поспілкувалися з провідними світовими та українськими експертами із російсько-української війни, європейськими політиками і журналістами, щоб відповісти на ці питання. Про це тут

«Абсолютна брехня»: для чого Шойгу сказав неправду Путіну про «зачистку» Кринок на Лівобережжі від ЗСУ?

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу на зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним 20 лютого заявив, що російська армія взяла під контроль населений пункт Кринки Херсонської області, що на лівому березі Дніпра.

У Генштабі Збройних сил України цього не підтверджують. В оперативному командуванні «Південь» спростували заяву Шойгу про «зачистку». Там назвали інформацію російського міністра «маніпуляціями» та «фальсифікацією фактів на фоні відсутності реальних успіхів».

А начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі Радіо Свобода підтвердила, що ЗСУ здійснили щонайменше три удари по скупченню російських військ на полігоні біля Нової Каховки, які там готувалися штурмувати Кринки.

Що насправді відбувається на Херсонському напрямку і чи можливий зараз той сценарій розвитку подій, який оголосив Путіну Шойгу? Текстова публікація тут

«Без зради не обійшлося, Мелітополь просто впав»: чому сталася стрімка окупація на півдні 2022 року?

Справа про швидке захоплення частини півдня України досі розслідується. Що кажуть у ДБР, а також, що думають про це місцеві військові, політики й журналісти? Чи була можливість краще підготувати Херсонщину до оборони? Як Росія готувала окупацію Приазов'я, і чому змогла швидко захопити Мелітополь?

До других роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» намагався знайти відповіді на всі ці запитання. Текстова публікація тут

Українських дітей у Білорусі вчать любити Росію: спецтабори, пісні «Любе», зустрічі з військовими (розслідування)

У період з початку масштабного вторгнення по жовтень 2023 року з України на територію Білорусі вивезли щонайменше 2442 дитини. Такі дані оприлюднила Лабораторія гуманітарних досліджень Єльської школи громадського здоров'я у листопаді минулого року.

У спільному матеріалі українська (проєкт «Схеми») та білоруська служби Радіо Свобода дослідили тему вивезення дітей з окупованих Росією територій – переважно з Маріуполя та Лисичанська – у дитячі табори на території Білорусі.

У таборах українським дітям нав’язують прорадянські наративи, їх мілітаризують та викорінюють їхню національну ідентичність. Журналісти також з'ясували, які організації причетні до вивезення дітей на територію Білорусі, поспілкувалися із батьками дітей, які відвідали такі заклади, а також отримали ексклюзивні внутрішні документи білоруського Червоного Хреста.

Також Радіо Свобода встановило, що до організації так званого відпочинку дітей, де поширювалися проросійські наративи, у 2022-му було причетне білоруське відділення ЮНІСЕФ (ООН). Текстова публікація тут

«Благословляв» псевдореферендум: священнику УПЦ (МП) на Херсонщині заочно повідомили про підозру

Архімандрита Української православної церкви (Московського патріархату) підозрюють у державній зраді, заявили Служба безпеки України та Офіс генпрокурора.

Йдеться про колишнього настоятеля одного із соборів Херсонської єпархії УПЦ (МП) Олексія, який наразі перебуває на окупованій частині області.

«Після захоплення обласного центру він підтримав російських загарбників та увійшов до найближчого оточення гауляйтера Сальдо, ставши його духівником. За даними слідства, архімандрит регулярно запрошував його на богослужіння у храмі, а під час проповідей благословляв проведення незаконного референдуму РФ щодо «приєднання» Херсонщини до країни-агресора», – повідомляє відомство. Про це тут

Офіс мовного омбудсмена: почалися перші мовні курси для військових

Раніше анонсовані курси української мови для військових почалися 21 лютого, повідомив Офіс уповноваженого із захисту державної мови. Пресслужба зазначає, що курси започатковані спільно з мовним проєктом «Єдині».

Перше практичне заняття відбулося у Міжнародний день рідної мови в 150-му навчальному центрі командування Сил територіальної оборони ЗСУ.

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь подякував військовим за бажання вдосконалити свої мовні навички. Він висловив переконання, що схожі ініціативи будуть втілюватися в усіх регіонах України. Більше про це тут

Два роки життя поза домом: куди їдуть і як повертаються українці під час масштабної війни. МАПА

24 лютого 2022 року розпочалася найбільша міграційна криза у світі з часів Другої світової війни. Росія, відкрито напавши на Україну, змусила мільйони людей покинути власні домівки в пошуках безпечного місця.

Взявши з собою мінімум речей – або лише тривожну валізу, яку рекомендували зібрати напередодні – українці заповнюватимуть вокзали та автостанції, стоятимуть у багатогодинних чергах на виїздах із міст. Дехто потраплятиме під обстріли російської військової техніки під час спроби покинути захоплені міста і села. Прагнучи захистити себе та найближчих від небезпеки, чимало рухатиметься далі на захід – за кордон.

Проєкт Радіо Свобода «Ти як?» дослідив, як із початком великої війни Росії проти України змінювалася кількість переміщених українців, де їх було найбільше, та що їх змушувало їхати далі. Читайте і дивіться тут

Дівчина-штурмовик: фронт, стереотипи та що найважче на війні. Історія військової з бригади «Лють»

За освітою – журналістка, до повномасштабного вторгнення працювала кінологом у поліції, а нині Альона із позивним «Пантера» – єдина дівчина-штурмовик, яка захищає Україну в складі ОШБ «Лють».

За її спиною вже чималий бойовий досвід на лінії зіткнення, зокрема участь в операціях в Кліщіївці та Курдюмівці. Дівчина зізнається – щоб працювати на рівні з побратимами-чоловіками, їй доводиться тренуватися майже вдвічі більше.

Чому вирішила йти у найгарячіші ділянки фронту, як справляється з «нежіночою» бойовою посадою, Альона розповіла Радіо Свобода:

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Відбудова України: як виглядатимуть відновлені українські міста після війни

Відбудова України – процес, який розпочався із початком масштабної війни і триває паралельно з новими руйнуваннями, яких завдає Росія під час бойових дій та внаслідок обстрілів усієї території країни.

Експерти вважають, що цей процес, попри брак ресурсів, є необхідним, оскільки він дає можливість людям залишатися в країні і виживати в умовах повномасштабної війни.

Водночас, вже через кілька місяців після початку масштабного вторгнення Росії, українські архітектори та урбаністи почали працювати і над довгоперспективними планами, які Україна планує реалізувати після війни.

Радіо Свобода зібрало декілька проєктів, які показують, як Україна може виглядати після повоєнної відбудови. Дивіться і читайте за лінком

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