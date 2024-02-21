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Офіс мовного омбудсмена: почалися перші мовні курси для військових

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь подякував військовим за бажання вдосконалити свої мовні навички
Мовний омбудсмен Тарас Кремінь подякував військовим за бажання вдосконалити свої мовні навички

Раніше анонсовані курси української мови для військових почалися 21 лютого, повідомив Офіс уповноваженого із захисту державної мови. Пресслужба зазначає, що курси започатковані спільно з мовним проєктом «Єдині».

«Перше практичне заняття відбулося сьогодні, на Міжнародний день рідної мови, в 150-му навчальному центрі командування Сил територіальної оборони ЗСУ», – повідомляє Офіс.

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь подякував військовим за бажання вдосконалити свої мовні навички. Він висловив переконання, що схожі ініціативи будуть втілюватися в усіх регіонах України.

«Розбудова мережі таких мовних курсів, неухильне застосування української в усіх сферах суспільного життя, особистий приклад поваги до основ національної безпеки та оборони – запорука нашої впевненої ходи до Перемоги. Сила рідного слова утверджується мільйонами незламних!» – прокоментував Кремінь.

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Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь анонсував курси для військових, які мають бажання підвищити свої знання з української мови, на початку лютого.

Заява мовного омбудсмена пролунала зокрема і на тлі обурення українців відеозаписом від ДБР де зафіксований момент затримання фігуранта справи про закупівлі одягу для Збройних сил Романа Гринкевича в Одесі. Працівник Державного бюро під час затримання звертався до нього російською мовою.

Кремінь тоді зробив зауваження представникам Державного бюро розслідувань за російську мову: «При виконанні службових обов’язків представники правоохоронних органів зобов’язані послуговуватися державною мовою».

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