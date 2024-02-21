Офіс мовного омбудсмена: почалися перші мовні курси для військових

Раніше анонсовані курси української мови для військових почалися 21 лютого, повідомив Офіс уповноваженого із захисту державної мови. Пресслужба зазначає, що курси започатковані спільно з мовним проєктом «Єдині».

«Перше практичне заняття відбулося сьогодні, на Міжнародний день рідної мови, в 150-му навчальному центрі командування Сил територіальної оборони ЗСУ», – повідомляє Офіс.

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь подякував військовим за бажання вдосконалити свої мовні навички. Він висловив переконання, що схожі ініціативи будуть втілюватися в усіх регіонах України.

«Розбудова мережі таких мовних курсів, неухильне застосування української в усіх сферах суспільного життя, особистий приклад поваги до основ національної безпеки та оборони – запорука нашої впевненої ходи до Перемоги. Сила рідного слова утверджується мільйонами незламних!» – прокоментував Кремінь.

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Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь анонсував курси для військових, які мають бажання підвищити свої знання з української мови, на початку лютого.

Заява мовного омбудсмена пролунала зокрема і на тлі обурення українців відеозаписом від ДБР де зафіксований момент затримання фігуранта справи про закупівлі одягу для Збройних сил Романа Гринкевича в Одесі. Працівник Державного бюро під час затримання звертався до нього російською мовою.

Кремінь тоді зробив зауваження представникам Державного бюро розслідувань за російську мову: «При виконанні службових обов’язків представники правоохоронних органів зобов’язані послуговуватися державною мовою».