Зеленський пояснив причини для звільнення Залужного

Президент Володимир Зеленський пояснив звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ потребою у «перезавантаженні». Про це він сказав в інтерв’ю FoxNews.

При цьому Зеленський зауважив, що не йдеться про «перезавантаження напрямків дій», про «речі, які довго не змінювалися».

«Нам потрібно бути більш швидкими. А для цього потрібно позбавитись бюрократії, яка в нас є. В іншому випадку, у нас немає шансу. Бути розумними, технологічно (оснащеними) і швидкими. Час – це гроші, а в нашому випадку, час – людські життя», – сказав президент, відповідаючи на запитання «Чому звільнили головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного?»

У Зеленського також запитали про нагороду Героя України для Залужного, та чи означає це, що він надалі підтримуватиме президента чи, можливо, піде в опозицію.

«Це його (Залужного – ред.) вибір. Він захищав нашу країну. І за це я нагородив його цим званням (Героя України – ред.). Я дуже йому вдячний за це», – відповів Зеленський.

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8 лютого президент України Володимир Зеленський і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провели зустріч, за підсумками якої обидва заявили про необхідність змін у ЗСУ.

Згодом Володимир Зеленський призначив генерал-полковника Олександра Сирського новим головнокомандувачем Збройних сил України – замість Валерія Залужного, якому голова держави подякував «за два роки захисту».

Після цього Зеленський присвоїв Валерію Залужному звання Героя України.

Валерій Залужний після звільнення наголосив, що «для нього велика честь отримати звання Героя України», і сказав, що «з відданістю і вдячністю служу і служитиму українському народові».