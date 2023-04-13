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Зеленський оголосив 13 квітня Днем працівників оборонно-промислового комплексу

«Це доволі несправедливо, що досі в Україні не було такого спеціального дня, коли можна було б ушанувати працю всіх тих, хто створює українську зброю», заявив президент

У Маріїнському палаці 13 квітня відзначили працівників і працівниць оборонно-промислового комплексу – про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні у четвер.

Зеленський вказав на те, що 13 квітня виповнюється рік із дня підбиття російського крейсера «Москва».

«Це доволі несправедливо, що досі в Україні не було такого спеціального дня, коли можна було б ушанувати працю всіх тих, хто створює українську зброю, українські снаряди, українську техніку. Хто створює й наші ракети, які так яскраво проявили себе в акваторії Чорного моря в цей день рік тому, 13 квітня, коли зупинився морський шлях російського чорноморського флагмана», – заявив він.

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Голова держави додав, що напередодні підписав указ про встановлення в Україні Дня працівника оборонно-промислового комплексу.

«Мав честь нагородити представників і представниць галузі. І впевнений, що український ОПК завжди буде розвиватися саме так, як розвивається вже кілька років – у постійному зростанні, у постійному розширенні номенклатури продукції та можливостей галузі», – додав Зеленський.

Указ президента про День працівника оборонно-промислового комплексу України був опублікований 13 квітня.

Збройні сили України знищили флагманський корабель російського Чорноморського флоту «Москва» 13 квітня 2022 року.

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