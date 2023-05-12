ОП не звертався до організаторів «Євробачення» щодо виступу Зеленського – речник

Офіс президента України не звертався до організаторів пісенного конкурсу «Євробачення» щодо виступу Володимира Зеленського, повідомив речник голови держави Сергій Никифоров.

«Інформація The Times не відповідає дійсності. Офіс президента України не звертався до організаторів пісенного конкурсу «Євробачення» з пропозицією онлайн-виступу Володимира Зеленського під час фіналу чи на будь-якому іншому етапі конкурсу», – написав він у фейсбуці 12 травня.

Раніше видання The Times повідомило, що Європейський мовний союз, який є організатором «Євробачення», відмовив президентові України Володимиру Зеленському в можливості звернутися до глядачів у фіналі музичного конкурсу, який відбудеться 13 травня у Ліверпулі.

Організатори заходу, як йдеться в повідомленні, визнали, що звернення Зеленського до 160-мільйонної аудиторії «Євробачення» із закликом підтримати Україну може політизувати конкурс.

67-ий музичний конкурс «Євробачення» стартував у Ліверпулі 9 травня. 2023 року він мав відбуватися в Україні, оскільки переможцем минулого змагання став український гурт Kalush Orchestra. Але через продовження бойових дій у країні Європейський мовний союз передав право проведення конкурсу Великій Британії, чий представник у 2022 році посів на конкурсі друге місце.