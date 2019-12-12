Зеленський сказав, що не давав інтерв’ю російському телеканалу

Президент України Володимир Зеленський заявив в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1», що не давав інтерв'ю російському державному телеканалу.

«Журналістка щось запитала у коридорі, я щось відповів. Таке інтерв’ю», – сказав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю Всеросійській державній телевізійній та радіомовній компанії. Повну версію розмови обіцяють оприлюднити 15 грудня в ефірі програми «Москва. Кремль. Путін» на телеканалі «Россия-1».

9 грудня після першого за три роки «нормандського саміту» Зеленський запропонував російським журналістам приїхати до України, на Донбас, щоб побачити все на власні очі.