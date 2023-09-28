Зеленський після повідомлення ISW: фактів продажу Іраном ракет Росії поки не виявили

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі не виявлено фактів продажу Іраном ракет Росії.

«На сьогодні інформація від наших відповідних органів і партнерів – поки що немає факту продажу Іраном ракет у Росію. Українські служби перебувають у контакті з іноземними продовжують займатися цим питанням», – сказав Зеленський на спільній пресконференції з генсекретарем НАТО Єнсом Столтенберґом.

Раніше американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що іранські й російські посадовці можуть укласти угоду про продаж безпілотників і ракет після закінчення терміну дії відповідних обмежень, передбачених резолюцією ООН, 18 жовтня.

«Закінчення терміну дії ракетних обмежень ООН у жовтні дасть Ірану можливість експортувати ракети і пов’язані з ракетами технології без міжнародного контролю, надаючи Ірану можливість задовольнити потреби Росії», – йдеться в повідомленні.

Аналітики зауважують, що звіти української та ізраїльської розвідок свідчать про те, що Росія прагне придбати іранські балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar, обидві з дальністю дії 300 кілометрів і більше.