«Кава Зеленського» у Хмельницькому: КСУ перейшов до закритої частини розгляду справи про штрафи президенту

У справі щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 105 Конституції України в аспекті можливості притягнення президента України до адміністративної відповідальності Конституційний суд перейшов до закритої частини для ухвалення рішення, повідломила у четвер пресслужба КСУ.

«З метою повноти розгляду справи направлено звернення до державних органів та наукових установ для з’ясування позицій з питань, порушених у конституційному поданні. Суд завершив розгляд цієї справи на відкритій частині пленарного засідання та перейшов до закритої частини для ухвалення рішення», – йдеться в повідомленні.

Справа розглядається за конституційним поданням Верховного суду.

«Потреба в офіційному тлумаченні зазначеного положення Основного закону виникла у зв’язку з тим, що в Конституції України імунітет глави української держави визначено без конкретних параметрів; не конкретизовано, у чому саме полягає недоторканість президента України. Водночас у законодавстві України немає норм, які б деталізували імунітет глави держави та уточнювали підстави і процесуальний порядок притягнення президента України до відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень. Крім того, у конституційному поданні Верховний суд зазначає, що національні суди не завжди однаково підходять до вирішення питань про можливість притягнення президента України до адміністративної відповідальності», – йдеться в повідомленні КСУ.

3 червня 2020 року під час робочої поїздки до Хмельницького президент Володимир Зеленський із делегацією попив кави всередині приміщення місцевого кафе в порушення карантинних обмежень. Після того, як фото оприлюднила пресслужба президента мережею поширилася критика користувачів щодо поведінки президента і його оточення в умовах пандемії коронавірусу.

10 червня поліція склала адміністративний протокол на власника кафе та відвідувачів, включно з президентом.

22 червня Хмельницький міськрайонний суд звернувся до Верховного суду з проханням скликати пленум, щоб вирішити, чи потрібно звертатися до Конституційного суду щодо офіційного тлумачення частини 1 статті 105 Конституції України («Президент України користується правом недоторканності на час виконання повноважень»).

Хмельницький міськрайонний суд цікавиться, чи можливо притягнути президента Володимира Зеленського до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення під час виконання повноважень.

18 вересня пленум Верховного суду вирішив звернутися з цим питанням до Конституційного суду.