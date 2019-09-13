Ми будемо боротися за Крим не тільки словами – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його команда має «декілька ідей» щодо повернення окупованого Криму, але відмовився розкрити деталі цих ідей.

«У мене поки не було зустрічі ані в «нормандському форматі», ані з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Найскладніша ситуація у нас буде саме з поверненням Криму. Скажу чесно, ми думаємо, у нас є декілька форматів, є декілька ідей. Але я не можу вам про це говорити... У мене є важливі зустрічі, я чекаю на зустріч із президентом Сполучених Штатів, ми обдумуємо модель. Якщо можна, я зупинюся на цьому, але ми будемо боротися, щоб повернути Крим, і не тільки словами», – сказав Зеленський, виступаючи на форумі «Ялтинської європейської стратегії» в Києві 13 вересня.

У лютому 2014 року в Криму з’явилися озброєні люди у формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об’єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялися визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.

16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся невизнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Україна, Європейський союз, США та більшість країн світу не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно проголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.