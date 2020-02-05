Зеленський запропонував підтримку Китаю, який бореться з коронавірусом

Президент України Володимир Зеленський направив листа голові КНР Сі Цзіньпіну, в якому висловив співчуття у зв’язку із загибеллю людей від ускладнень, спричинених епідемією нового коронавірусу, і заявив, що Китай може розраховувати на підтримку України.

«В Україні глибоко стурбовані інформацією про значну кількість жертв епідемії пневмонії, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV. Від імені народу України та від себе особисто висловлюю щирі співчуття громадянам дружнього Китаю, родичі і близькі яких загинули від цієї жахливої хвороби», – йдеться у листі президента України, повідомляє 5 лютого його пресслужба.

«У цей складний час Китай може розраховувати на підтримку України», – додав Зеленський.

Число інфікованих коронавірусом 2019-nCoV сягнуло понад 24 тисяч. Близько 500 людей померли.

Спалах нового коронавірусу, який Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) визнала глобальною надзвичайною ситуацією, виник у грудні в столиці китайської провінції Хубей у місті Ухань.

Водночас, на думку ВООЗ, рівень поширення нового коронавірусу з Китаю наразі не становить пандемії.